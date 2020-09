Ferrari North America: l’ex CEO accusato di tangenti per l’assegnazione di supercar

Maurizio Parlato, ex CEO di Ferrari North America, si è dichiarato colpevole di accuse riguardanti 2,8 milioni di entrate non dichiarate derivanti da tangenti prese in cambio di assegnazioni di supercar a tiratura limitata, secondo quanto annunciato nelle scorse ore dai procuratori federali.

Anche se i pubblici ministeri non hanno nominato nello specifico il marchio coinvolto, hanno sottolineato che ha sede a Maranello e Parlato ha ricoperto l’incarico di CEO dal 2002 al 2009 in Nord America. Queste due informazioni sembrano riferirsi al cavallino rampante e al suo ex responsabile di Ferrari North America.

Ferrari: l’ex CEO Maurizio Parlato dichiarato colpevole in Nord America

La casa automobilistica modenese è nota per selezionare gli acquirenti validi per acquistare le sue supercar più esclusive. Il metodo esatto non è stato specificato nei documenti del tribunale ma la descrizione riporta auto come ad esempio LaFerrari che ha debuttato nel 2013 in soli 499 esemplari a un prezzo di 1,4 milioni di dollari ciascuno.

Le informazioni fornite dai federali riportano quanto segue:

La società A (il produttore con sede a Maranello) ha prodotto diverse auto altamente desiderabili in piccole quantità. Parlato aveva una certa autorità sulle assegnazioni di quelle vetture in edizione limitata. Nel 2013, la società A ha annunciato che stava creando il suo modello più esclusivo creato fino ad oggi: una supercar prodotta in sole 500 unità e con un prezzo di listino di circa 1,4 milioni di dollari. La società A e la società B (il distributore nordamericano con sede nel New Jersey) hanno stabilito una formula per determinare quali clienti sarebbero stati inseriti nell’elenco approvato per l’acquisto di una supercar. Dopo aver rassegnato le dimissioni da CEO della società B, Parlato ha assistito i concessionari della società B e gli acquirenti di supercar nell’allocazione errata delle supercar in cambio di pagamenti di tangenti. Tra il 2015 e il 2017, Parlato ha ricevuto circa 2,8 milioni di dollari dai concessionari della Società B e dagli acquirenti di supercar in cambio, tra le altre cose, dell’assistenza nell’allocazione errata delle supercar ai clienti che non erano nell’elenco degli acquirenti approvati.

I federali sono stati attirati da un’evasione fiscale. In particolare, Maurizio Parlato è stato accusato di un conteggio di mancata presentazione di una relazione di conti bancari e finanziari esteri (Report of Foreign Bank and Financial Accounts – FBAR) e di un conteggio di sottoscrizione di una dichiarazione dei redditi falsa.

Ecco le dichiarazioni dell’agente speciale Jonathan D. Larsen

Jonathan D. Larsen, agente speciale in carica del New York Field Office, ha detto: “Il Sig. Parlato ha cercato di nascondere le entrate spostando i fondi in tutto il mondo. L’evasione fiscale offshore è una priorità assoluta per l’IRS – Criminal Investigation e, come è stato mostrato oggi, ci impegniamo al massimo per consegnare questi delinquenti alla giustizia“.

Parlato ha lavorato per Ferrari e Maserati per oltre 20 anni e l’ultimo ruolo è stato di presidente e CEO di Ferrari North America. Ha lasciato quel posto nel 2010 per diventare CEO di Lotus Cars USA, per poi divenire nel 2014 COO di Bugatti America. Secondo quanto dichiarato, Parlato si è dimesso da quest’ultimo ruolo a gennaio per motivi personali.

In ogni caso, Ferrari è stata messa al corrente di questa situazione e ha collaborato pienamente con le autorità competenti. È soddisfatta di vedere che la giustizia è stata servita.

Maurizio Parlato rischia fino a tre anni di carcere e una multa di 250.000 dollari per aver sottoscritto una falsa dichiarazione dei redditi, oltre ad altri cinque anni di carcere e 250.000 dollari di multa per non aver presentato il Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR).