Perché a Napoli paghi la polizza Furto auto cara come il fuoco? Perché in questa città meravigliosa il numero di vetture rubate è enorme. Problema analogo nel resto d’Italia, seppure con dimensioni meno gigantesche. Ma ora ecco la comunità tecnologica contro i ladri d’auto: con LoJack Premium Touch, le macchine in circolazione segnalano le vetture rubate. È il nuovo servizio ideato da LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp, leader nelle soluzioni telematiche per l’automotive e nel recupero dei veicoli rubati.

La comunità tecnologica contro i ladri d’auto

Due le diavolerie tecnologiche. Uno: la tecnologia della radiofrequenza: non schermabile, in grado di rilevare i veicoli in posti nei quali gli altri sistemi sono meno efficaci, come container e parcheggi sotterranei. Due: la tecnologia telematica.

La vera novità dei nuovi device LoJack è rappresentata dalla tecnologia Mesh: aumenta in maniera esponenziale la possibilità di recupero in caso di furto, trasformando ogni veicolo equipaggiato in un rilevatore di vetture rubate. Grazie a questa tecnologia gli automobilisti possono così contribuire concretamente a contrastare la piaga dei furti d’auto anche solo percorrendo le strade della propria città a bordo della vettura.

L’auto dotata del sistema LoJack Premium Touch segnala alla centrale operativa LoJack l’eventuale presenza nelle vicinanze di veicoli rubati dotati della stessa tecnologia. Così, i nemici dei ladri raddoppiano: le antenne LoJack disseminate sul territorio nazionale che rilevano il segnale in radiofrequenza lanciato dalla vettura rubata; e i nuovi sistemi in movimento montati a bordo delle auto protette da LoJack, aumentando la velocità di recupero delle vetture rubate ed equipaggiate con la versione del device Classic (quella in cui è il cliente ad accorgersi del furto ed allertare la Centrale Operativa) già in circolazione.

Sistema anti-jammer contro i topi d’auto

Altra novità assoluta è il nuovo sistema anti-jammer. Secondo stime LoJack, il 30% dei furti di auto moderne oggi avviene anche grazie a device tecnologici. L’utilizzo di dispositivi in grado di mettere fuori uso i sistemi antifurto a bordo del veicolo è ormai molto diffuso. Grazie a LoJack Premium Touch, in caso di sabotaggio o di tentativo di “jammerare” (rendere inattivi i sistemi antifurto di bordo) una delle due tecnologie, l’altra invierà un segnale di allarme al proprietario della vettura. Che potrà eventualmente allertare le forze dell’ordine.

La nuova soluzione LoJack Premium Touch è, inoltre, dotata di un’App, facile da usare, grazie alla quale controllare i propri alert e mettersi in contatto con la centrale operativa LoJack in caso di bisogno.

A conclusione, va detto che però non esiste un sistema sicuro al 100% contro i furti.