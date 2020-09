Fiat Chrysler: il titolo sale in borsa dopo i dati di vendita di agosto

I prezzi delle azioni di Fiat Chrysler Automobiles sono aumentati mercoledì dopo che la società ha annunciato che le sue vendite in Italia, che erano state danneggiate all’inizio dell’anno a causa della pandemia di coronavirus e altri fattori, sono rimaste più o meno stabili rispetto al mese di agosto del 2019.

La società ha dichiarato di aver venduto 20.286 auto in Italia ad agosto, il 2,6% in meno rispetto ai dati di vendita dello stesso mese dell’anno scorso. Questo è stato il mese in cui Fiat Chrysler si è più avvicinata ai dati di vendita di un anno fa da febbraio, l’ultimo mese prima del blocco nazionale per il coronavirus.

Tuttavia, fino ad oggi, le vendite sono ancora in calo del 39% rispetto ai primi otto mesi del 2019. Nello stesso periodo, Fiat Chrysler ha visto la sua quota del mercato automobilistico italiano erodersi dello 0,8%, al 23,5%. I dati di vendita di agosto però hanno rappresentato una buona notizia per la società, che è nel bel mezzo della fusione con la rivale francese Peugeot.

La pandemia di coronavirus e il conseguente rallentamento economico hanno colpito duramente Fiat Chrysler, con le vendite in calo così rapidamente che la società è stata costretta a chiedere un prestito garantito dal governo del valore di 6,3 miliardi di euro per assicurarsi che la società avesse abbastanza liquidità durante i negoziati con Peugeot.

Mercoledì, nelle negoziazioni alla Borsa Italiana di Milano, le azioni di Fiat Chrysler hanno guadagnato fino all’1,2% prima di chiudere la giornata a 9,16 euro, in aumento dello 0,4% dalla chiusura di martedì. La sessione di mercoledì è stata la prima che ha visto le azioni Fiat Chrysler salire nelle ultime sei sessioni di negoziazione, e solo la quarta volta dall’11 agosto le azioni non hanno perso terreno. Finora nel 2020 le azioni di FCA hanno perso più del 40% del loro valore.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler crolla in Borsa