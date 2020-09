Dodge Challenger Mopar Drag Pak 2021: debutta la nuova muscle car per le drag race

Dodge ha presentato nelle scorse ore la Dodge Challenger Mopar Drag Pak 2021 che si propone come una muscle car chiavi in mano progettata appositamente per le drag race.

Partendo da sotto il cofano, la vettura è equipaggiata con l’ultima evoluzione del motore V8 sovralimentato da 5.8 litri sviluppato dalla casa automobilistica americana. Il propulsore dispone di un nuovo compressore Whipple da 3 litri, degli interni aggiornati, di un nuovo serbatoio del ghiaccio in alluminio che ha lo scopo di raffreddare l’intercooler e altro ancora.

Dodge Challenger Mopar Drag Pak 2021: ecco la nuova vettura studiata appositamente per le gare di accelerazione

Purtroppo, Dodge non ha menzionato le specifiche nel dettaglio ma ha dichiarato che il model year 2021 della Dodge Challenger Mopar Drag Pak è il Drag Pak più veloce, scattante e potente di sempre. Tim Kuniskis di FCA l’ha definita anche una macchina da corsa chiavi in mano di 7 secondi.

Gli ingegneri del marchio di FCA hanno installato delle nuove sospensioni posteriori a quattro bracci con una nuova geometria e dei bracci di controllo più lunghi che aumentano la lunghezza del forcellone posteriore. Dodge sostiene che questo consente una maggiore stabilità.

Il modello porta con sé anche una nuova barra Panhard con collegamento a quadrilatero e una barra antirollio più grande e più rigida del 250% rispetto a quella impiegata sul modello precedente.

Altri aggiornamenti apportati alla Challenger Mopar Drag Pak 2021 includono degli ammortizzatori Bilstein che migliorano il trasferimento del peso e l’assetto del corpo, oltre ad assorbire dossi e ondulazioni della pista alle alte velocità. Questi sono dotati di 10 impostazioni e possono essere regolati utilizzando le apposite manopole colorate.

Passando all’abitacolo, troviamo una nuova roll-bar cromata che aumenta la rigidità. La speciale vettura dispone anche di un cruscotto digitale Holley EFI con schermo da 7 pollici, un badge numerato individualmente e un piantone dello sterzo con volante a sgancio rapido.

Gli acquirenti troveranno, inoltre, dei sedili di materiale composito e delle imbracature predisposte per HANS. La Dodge Challenger Mopar Drag Pak 2021 viene venduta di serie nella colorazione White Knuckle ma i clienti possono scegliere altri colori opzionali come ad esempio Hellraisin, Pitch Black, Smoke Show, TorRed e Frostbite.

Gli acquirenti possono optare anche tra i cerchi Bogart o quelli Weld Racing avvolti in pneumatici Mickey Thompson, il tutto supportato da freni Strange Engineering. Il modello viene fornito di serie con un paracadute da 3 metri.

Dodge ha dichiarato che la produzione della speciale muscle car sarà limitata a soli 50 esemplari per il 2021 e i clienti possono registrarsi già da oggi per procedere con l’acquisto. Tuttavia, le prenotazioni non saranno aperte fino al 9 settembre e verranno accettate in base all’ordine di arrivo. I fortunati dovranno sborsare 143.485 dollari (121.255 euro) per portarsi a casa la nuova Dodge Challenger Mopar Drag Pak. Infine, la produzione partirà all’inizio del prossimo anno.