Maserati Levante 2021: avvistato un prototipo con piccoli aggiornamenti

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha recentemente confermato che il nuovo restyling del Maserati Levante entrerà in produzione durante il terzo trimestre del 2020. In attesa di maggiori informazioni ufficiali, nelle scorse ore sono state pubblicate in rete delle nuove foto spia che ci mostrano un prototipo del crossover in fase di test sulle strade italiane.

Il nuovo facelift del Levante segue le orme del Levante Trofeo 2021 introdotto all’inizio di quest’anno. Di conseguenza, abbiamo dei fari aggiornati e una griglia rivista che sembra proporre delle barre più grandi.

Maserati Levante: il nuovo restyling si mostra in alcune foto spia sotto forma di prototipo

A differenza della nuova Ghibli, che dispone di un sistema di infotainment con display da 10.1 pollici più grande, il Maserati Levante 2021 manterrà lo schermo da 8.4 pollici. Tuttavia, come visto sulla versione Trofeo, dovrebbe proporre una grafica migliorata e una risoluzione maggiore. Possiamo aspettarci anche altre piccole modifiche come ad esempio dei sistemi di assistenza alla guida aggiornati con nuove funzionalità.

Almeno fino ad ora, Maserati non ha ancora rivelato nessuna informazione riguardante il nuovo restyling del SUV ma molto probabilmente le motorizzazioni verranno riprese dal modello attuale visto che fra qualche anno dovrebbe arrivare la nuova generazione.

Ad esempio, le ultime indiscrezioni hanno rivelato che il crossover di prossima generazione potrebbe adottare una versione del V6 biturbo da 3 litri, il Nettuno, che debutterà sulla nuova MC20. Questo potrebbe erogare una potenza di 530 CV e 580 CV.

Detto ciò, è possibile che il Maserati Levante 2021 possa essere offerto con un propulsore ibrido che recentemente ha debuttato con la Ghibli Hybrid. Quest’ultima è equipaggiata da un quattro cilindri turbo da 2 litri abbinato a un sistema mild-hybrid da 48V per una potenza totale di 330 CV.