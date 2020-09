I SUV dominano il mercato dell’usato nel Regno Unito

I SUV hanno rappresentato il 90% delle auto usate più vendute su Auto Trader ad agosto nel Regno Unito, secondo gli ultimi dati di Fastest Selling Index. La Mazda CX-5 del 2016 con cambio manuale e motore diesel è attualmente la vettura usata più venduta in UK, impiegando in media solo 26 giorni per lasciare i piazzali delle concessionarie inglesi. Il Fastest Selling Index traccia in tempo reale la velocità potenziale con cui i veicoli vengono venduti in base all’offerta e la domanda sul mercato.

Nella Top 10 delle auto di seconda mano più vendute il mese scorso troviamo anche la Peugeot 2008 (2014, diesel+automatico) che ha impiegato mediamente 26 giorni, il Mercedes GLA (2019, benzina+manuale) con 30 giorni, il Mitsubishi Outlander (2013, diesel+manuale) con 30 giorni, la Dacia Sandero Stepway (2015, benzina+manuale) con 31 giorni e il Kia Sorento (2014, diesel+automatico) con 27 giorni.

SUV: il mercato inglese delle auto usate è dominato da questo tipo di veicolo

Alcuni dei veicoli più lenti ad essere venduti sono ad esempio il Maserati Levante, l’Audi A4 e la Volkswagen Passat. Sebbene i SUV continuino ad ottenere delle prestazioni elevate nel mercato dell’usato, i dati forniti dallo strumento Market Insight di Auto Trader mostrano che la domanda per tutti i tipi di carrozzeria è aumentata in modo significativo di anno in anno.

L’analisi mostra un aumento del 4,6% su base annua dei prezzi delle auto usate a luglio mentre ad agosto si è registrata una crescita del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Karolina Edwards-Smajda, direttrice dei prodotti commerciali di Auto Trader, ha dichiarato: “Stiamo assistendo a una domanda solida per la maggior parte dei tipi di carrozzeria ma la star dello spettacolo continua ad essere il SUV, dove la domanda è aumentata del 43,6% su base annua secondo i dati raccolti con il nostro strumento Market Insight. Questo forte appetito da parte dei consumatori, insieme al continuo aumento dei prezzi delle auto usate e al pubblico record che stiamo vedendo su Auto Trader, è un forte indicatore che il mercato rimarrà molto attivo nei prossimi mesi”.

La responsabile ha proseguito dicendo: “Sebbene il mercato stia attualmente registrando vendite di auto usate molto forti, pochi rivenditori possono permettersi di essere compiacenti. Le concessionarie dovrebbero trarre vantaggio dall’enorme domanda utilizzando i dati più aggiornati per aiutare a prendere decisioni su stock e prezzo, soprattutto in un momento in cui l’approvvigionamento di stock è una sfida, per garantire che i loro piazzali siano adattati al loro mercato locale”.