DS punterà sul brand awareness prima di lanciare nuovi modelli

DS Automobiles, il marchio premium francese di PSA, cercherà di consolidare la sua posizione di mercato prima di lanciare dei nuovi modelli e tutto inizierà puntando sul brand awareness, secondo Alain Descat – amministratore delegato di DS.

La casa automobilistica francese è riuscita ad immatricolare solo 1146 nuove vetture nel Regno Unito quest’anno, meno del 10% di ciò che Citroën ha ottenuto e circa il 2% dei numeri registrati da Mercedes. In Francia, però, la quota di mercato di DS è cresciuta di oltre il 10%, secondo Autocar.

DS: la casa automobilistica francese vuole far conoscere meglio la sua storia

“Abbiamo una quota di mercato dello 0,14% nel Regno Unito, il che ci rende un piccolo sfidante. Sappiamo che ci vorrà del tempo, forse 20-30 anni, per essere all’altezza dei marchi premium. Il Regno Unito è uno dei mercati più competitivi in Europa per quanto riguarda le auto premium. Dobbiamo abbassare la soglia affinché i clienti scoprano chi siamo. Dobbiamo spiegare da dove veniamo e l’unicità della nostra proposta e spiegare il nostro prodotto“, ha detto Descat.

Recentemente, DS Automobiles è diventata la prima casa automobilistica premium presente in Europa a soddisfare i rigorosi obiettivi di CO2 per il 2021. Attualmente, il marchio di PSA sta proponendo la DS 3 Crossback e la DS 7 Crossback con propulsori Euro 6 e opzioni ibride plug-in, oltre alla DS 3 Crossback E-Tense completamente elettrica. In aggiunta, la nuova DS 9 sarà disponibile anche in versione PHEV.

Secondo i piani attuali di DS Automobiles, entro il 2025 sono previsti in gamma solo motori elettrificati con l’obiettivo di ridurre ulteriormente le emissioni di anidride carbonica.