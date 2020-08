Con RAM 1500, FCA crea una nuova categoria nel mercato brasiliano

Con l’arrivo di RAM 1500, un grande pick-up del marchio Fiat Chrysler Automobiles (FCA), il mercato brasiliano avrà una nuova categoria di veicoli, in uno dei segmenti più redditizi dell’industria automobilistica. La casa automobilistica ha confermato l’arrivo del modello anche di fronte alla crisi del settore a causa della pandemia del nuovo coronavirus, oltre al dollaro alto.

Anche il pick-up Silverado della General Motors – un diretto concorrente del RAM 1500 – dovrebbe tornare sul mercato brasiliano. Ernesto Ortíz, vice presidente delle operazioni di GM South America, ha detto che il modello arriverà in Brasile in un’intervista al canale YouTube argentino Vision Motor. Silverado è stato venduto nel paese per circa 20 anni.

Attualmente, il mercato dei pick-up in Brasile ha categorie di ingresso, in particolare con Strada (Fiat) e Saveiro (Volkswagen), oltre ai pickup di medie dimensioni: Ranger (Ford), Amarok (Volkswagen), S10 (Chevrolet-GM), Hilux (Toyota), tra gli altri.

Breno Kamei, direttore di Chrysler, Dodge e RAM in Brasile, afferma che il RAM 1500 porterà sportività, potenza, un migliore utilizzo del cassone, spazio interno e sicurezza. “Vediamo un grande potenziale per espandere la categoria dei pickup di grandi dimensioni in Brasile. Con un’offerta di articoli raffinati e innumerevoli tecnologie, attireremo consumatori che non hanno mai pensato di avere un camion di queste dimensioni “.

Ti potrebbe interessare: Ram 1500: oltre 186.000 esemplari richiamati per un problema ai tappetini