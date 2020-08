Ram 1500: oltre 186.000 esemplari richiamati per un problema ai tappetini

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha emesso nelle scorse ore un richiamo a livello globale che riguarda alcuni esemplari del Ram 1500 DT 2019-2020. Parliamo di circa 186.233 esemplari del pick-up che hanno una pedaliera regolabile la quale non può essere posizionata nel punto in cui offrire uno spazio sufficiente per disporre i tappetini per tutte le stagioni.

Secondo il comunicato stampa ufficiale emesso dal gruppo automobilistico italo-americano, l’1% dei 1500 richiamati potrebbe avere questo problema. Se i proprietari osservano una distanza insufficiente dal pedale dell’acceleratore o non sono in grado di recarsi tempestivamente presso la concessionaria più vicina, FCA consiglia di rimuovere i tappetini fino a quando non otterranno assistenza.

Ram 1500: l’1% di tutti gli esemplari richiamati potrebbe presentare questo problema

Il richiamo è stato lanciato da Fiat Chrysler Automobiles dopo che un cliente ha segnalato che un tappetino ha interferito con il pedale dell’acceleratore durante la guida. Al momento, il gruppo non è a conoscenza di incidenti o infortuni legati a questo problema. I proprietari dei Ram 1500 2019-2020 interessati nel richiamo riceveranno un avviso.

Oltre a questo, circa 43.148 tappetini per tutte le stagioni venduti come oggetti aftermarket sono inclusi nel richiamo. I circa 186.233 esemplari sono suddivisi in questo modo: 160.229 venduti negli Stati Uniti, 21.937 in Canada, 872 in Messico e 3195 al di fuori del Nord America.