Ferrari 812 Superfast sfida una Aventador SVJ e una 911 Turbo S | Video

La nuova Porsche 911 Turbo S è una delle auto più veloci al mondo per quanto riguarda l’accelerazione ma, rispetto alla maggior parte delle sue rivali, potrebbe non sembrare granché.

Il suo motore a sei cilindri biturbo da 3.8 litri è in grado di sviluppare una potenza di 650 CV e 800 nm di coppia massima, il che non sembra poi così eccitante se paragonato a ciò che si ottiene con la Lamborghini Aventador SVJ o la Ferrari 812 Superfast.

Ferrari 812 Superfast: la prestante supercar V12 gareggia contro una 911 Turbo S e una Aventador SVJ

Tuttavia, la 911 Turbo S di nuova generazione è stata già in grado di sconfiggere la McLaren 720S in una drag race nel quarto di miglio, quindi non bisogna assolutamente sottovalutare le sue abilità indipendentemente dalla potenza delle avversarie.

Parlando nello specifico delle due supercar succitate, la Aventador SVJ è equipaggiata da un V12 aspirato da 6.5 litri capace di produrre 770 CV e 720 nm di coppia massima. Lamborghini afferma che la sua vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, ossia 0,1 secondo in più rispetto alla 911 Turbo S.

La Ferrari 812 Superfast, invece, impiega 2,9 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h grazie al suo V12 aspirato da 6.5 litri che sviluppa 800 CV e 718 nm. Considerando che la Lamborghini Aventador SVJ riesce a raggiungere i 350 km/h di velocità massima, supererebbe senza problemi sia la 812 Superfast (+10 km/h) che la 911 Turbo S (+20 km/h) se avesse a disposizione più spazio.

Dopo la galleria fotografica trovate una drag race condotta da Carwow che vede protagonista proprio queste tre supercar da urlo.