Ram Heavy Duty: disponibile un nuovo pacchetto in edizione speciale

Ram ha annunciato nelle scorse ore di aver aggiunto un nuovo pacchetto in edizione speciale alla sua gamma Ram Heavy Duty in continua crescita per il model year 2020.

Il pacchetto prende il nome di Big Horn Silver Appearance Package (Lone Star Silver Appearance Package in Texas) e porta con sé diverse caratteristiche cromate dedicate agli allestimenti Big Horn e Lone Star.

Esternamente, abbiamo dei ganci traino cromati, delle maniglie delle portiere con inserto cromato, degli specchietti cromati, la griglia Laramie, dei cerchi in alluminio da 20″, dei gradini cromati e altro ancora. Internamente, invece, il Ram Heavy Duty Big Horn Silver propone vari inserti neri.

Il Big Horn/Lone Star Silver è disponibile con le configurazioni Crew Cab e Mega Cab sia per il Ram 2500 che per il Ram 3500. Questo nuovo pack dimostra che Ram non ascolta soltanto le richieste dei clienti che desiderano pacchetti totalmente neri ma anche quelli che sono alla ricerca di un tocco speciale in più per il proprio pick-up HD. Il pacchetto è disponibile presso i concessionari Ram a un prezzo di listino di 1495/1995 dollari (1250/1668 euro).