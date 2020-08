Dodge Viper SRT-10: 1000 CV di potenza per questo esemplare modificato del 2004

La Dodge Viper SRT-10 è una delle auto sportive più performanti realizzate dalla casa automobilistica americana. Oltre a questo, è possibile trovare sul mercato diverse edizioni speciali tra cui una che è stata personalizzata da A&C Performance, in grado di sviluppare una potenza di 990 CV.

Questa Viper SRT-10 decappottabile è stata immatricolata nel 2004 e presenta una carrozzeria rivestita in nero con interni in nero/rosso. Attualmente, la vettura è disponibile all’acquisto online al prezzo di 61.500 dollari (51.617 euro) e con soli 34.726 km sul contachilometri.

Dodge Viper SRT-10: questo esemplare del 2004 ha percorso meno di 35.000 km

Anche se si tratta di un modello del 2004, sotto il cofano è presente il performante motore V10 sovralimentato da 8.3 litri che ha ottenuto alcune modifiche. Accanto al dieci cilindri troviamo un cambio a 6 velocità. Questa Dodge Viper SRT-10 è in edizione speciale ufficiale Mamba poiché è possibile trovare degli interni a tema.

La sportiva vanta una serie di modifiche apportate da A&C Performance come ad esempio l’impianto di scarico posteriore Corsa Performance con terminali da 7,62 cm, un sistema di infotainment Pioneer con display da 7 pollici, una cintura di sicurezza da competizione a 6 punti e così via.

Oltre al compressore Paxton Novi, il tuner ha installato degli iniettori da 29,48 kg, dei collettori American Racing e delle molle in titanio. Tutte queste modifiche ora permettono alla Viper SRT-10 di sviluppare 1004 CV e 1277 nm di coppia massima. A bordo della speciale Dodge Viper SRT-10 troviamo, infine, delle grosse pinze freno rosse, dei cerchi in lega cromati da 18/19″ e degli stemmi Viper SRT-10 in tinta con la carrozzeria.