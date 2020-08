Dodge Challenger SRT Hellcat sfida una Nissan GT-R in una drag race

La Dodge Challenger SRT Hellcat e la Nissan GT-R sono due vetture molto diverse, quindi una drag race potrebbe portare alla luce le caratteristiche con cui si differenziano sul mercato. I due esemplari presenti in questo articolo sono stati modificati prima di affrontare la sfida.

Il confronto è stato pubblicato su YouTube dal noto canale Mod2Fame. I due veicoli confezionano della modifiche di fascia media, quindi non propongono il massimo della potenza. Lo youtuber al volante della Challenger SRT Hellcat sostiene che entrambe le vetture riescono a sviluppare circa 900 CV di potenza.

Dodge Challenger SRT Hellcat: la prestante muscle car gareggia contro una Nissan GT-R

Fra le modifiche aggiunte alla muscle car americana abbiamo un setup E85, delle pulegge superiori ed inferiori personalizzate e così via. Accanto al motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri abbiamo un cambio manuale a 6 velocità anziché quello automatico a 8 rapporti. La frizione è stata aggiornata per far fronte alla coppia extra erogata dall’otto cilindri.

Per quanto riguarda la Nissan GT-R, il V6 da 3.8 litri nascosto sotto il cofano ha ricevuto dei nuovi turbo e la trasmissione a doppia frizione è stata modificata. L’intera potenza viene scaricata sull’asfalto tramite gli pneumatici Mickey Thompson ET Street S/S. Le Dodge Challenger SRT Hellcat e la GT-R si sono sfidate per strada, un esempio sicuramente da non seguire.

È possibile passare subito alla drag race fra le due performanti coupé saltato al minuto 5:15 tramite l’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.