Fiat Doblò Cargo FL ritorna in Brasile con vari optional disponibili

Fiat è ritornata sul mercato brasiliano con il nuovo Fiat Doblò Cargo FL che si propone come la versione furgone del famosissimo multivan italiano. Il veicolo parte da 89.990 R$ (13.754 euro) ma può raggiungere i 96.640 R$ (14.771 euro) aggiungendo i vari optional disponibili. Si tratta di un veicolo molto interessante per imprenditori e proprietari di flotte.

Proposto solo nella colorazione bianca, il Doblò Cargo FL 2021 presenta un aspetto semplice e un ampio cassone che può contenere fino a 3,2 m³ di prodotti. Con il suo corpo lungo 4252 mm, largo 1722 mm e con un passo di 2566 mm tra gli assi, il modello dispone di due sedili.

Fiat Doblò Cargo FL: debutta in Brasile il model year 2021 del famoso multivan

Sotto il cofano del nuovo Doblò Cargo FL c’è il motore E.TorQ da 1.8 litri in grado di sviluppare una potenza di fino a 132 CV e 185 nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione manuale a 5 velocità. Di serie, il multivan della casa automobilistica torinese propone doppio airbag, freni con ABS ed EBD, aria condizionata, sterzo idraulico, alzacristalli e chiusure elettriche e piantone dello sterzo regolabile.

Non mancano dei cerchi in acciaio da 15″, degli pneumatici 185/60 R15, dei paraurti neri, una doppia portiera posteriore e così via. Il nuovo Fiat Doblò Cargo FL viene offerto con tre pacchetti opzionali chiamati Connect, Vision ed Essence. Il primo propone lettore CD, Bluetooth e radio USB, volante in pelle con comandi e specchietti esterni con regolazione elettronica al costo di 1650 R$ (252 euro).

Il secondo comprende portiere posteriori con vetro, parete divisoria con vetro, specchietto interno, barre sul tetto, luce di stop, portiera sul lato sinistro e sensore di parcheggio posteriore al prezzo di 5000 R$ (764 euro), anche se è possibile acquistare soltanto la portiera laterale scorrevole per 2500 R$ (382 euro). Il terzo pacchetto propone sette posti a sedere e tutti i vari optional visti poco fa ad un prezzo di partenza di 99.990 R$ (15.280 euro).