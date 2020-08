Jeep giovedì svelerà il suo futuro

La direzione futura di Jeep sarà svelata giovedì con il debutto di due nuovi SUV: una versione concept del risorto Grand Wagoneer e una versione ibrida elettrica dell’ammiraglia Wrangler SUV del marchio. Entrambi i veicoli rappresentano nuove opportunità per il marchio americano per eccellenza e per la sua casa madre, Fiat Chrysler, che è stata lenta ad adottare veicoli elettrici ed espandere Jeep nel segmento dei grandi SUV. Sono nuovi segmenti per la casa automobilistica per aumentare la quota di mercato e i profitti.

Il concept Grand Wagoneer dovrebbe rappresentare il design e la tecnologia futura delle versioni di produzione dei SUV Wagoneer e Grand Wagoneer, che saranno presentati negli showroom il prossimo anno. I veicoli di concetto spesso stabiliscono anche una nuova direzione di progettazione per il marchio nel suo complesso.

I veicoli dovrebbero competere rispettivamente nei segmenti dei grandi SUV tradizionali e di lusso. Il CEO di Fiat Chrysler Mike Manley, quando era alla guida del marchio Jeep nel 2016, ha detto che il Grand Wagoneer di fascia alta potrebbe superare i $ 100.000. Non è chiaro se il Grand Wagoneer, che è stato prodotto l’ultima volta nel 1991, sarà un modello separato o un assetto di fascia alta del Wagoneer, che è stato interrotto nel 1983.

La resurrezione del Grand Wagoneer – meglio conosciuta per i suoi pannelli in legno – è stata confermata per la prima volta dal defunto predecessore di Manley, Sergio Marchionne, nel 2011. Da allora, il veicolo è stato ritardato più volte a causa di cambiamenti nei piani di prodotto e altri problemi.

