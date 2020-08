Il coronavirus spingerà più persone a spostarsi con l’auto personale

Uno studio dimostra che il coronavirus sta creando uno spostamento dai trasporti pubblici verso le auto private negli Stati Uniti. In base a un’indagine condotta da Cars.com all’inizio di questo mese su 3062 intervistati, più di un terzo degli americani lavora attualmente da casa e, una volta che dovranno tornare in ufficio, non useranno i mezzi pubblici.

Lo studio ha rivelato che il 43% degli americani non ha fiducia negli altri passeggeri sui veicoli del trasporto pubblico se rispettano i protocolli di salute e sicurezza mentre il restante 57% afferma di fidarsi almeno un po’. Il 35% dei futuri pendolari prevede di compiere meno spostamenti anche dopo essere tornati di persona a lavoro.

Lo studio condotto da Cars.com ha rivelato, inoltre, che il 62% dei lavoratori ha rimpiazzato i mezzi di trasporto pubblico con un’auto personale. Circa il 31% degli intervistati ha dichiarato di aver acquistato una vettura degli ultimi sei mesi, di cui il 57% ha affermato che è stato a causa della pandemia.

Il 65% degli utilizzatori di autobus ha smesso di viaggiare o li utilizzerà con meno frequenza, il 60% degli utilizzatori della metropolitana o i pendolari hanno smesso di viaggiare oppure viaggiano meno mentre il 59% utilizza lo sharing meno di prima.

Matt Schmitz, assistant managing editor di Cars.com, ha detto: “Poiché gran parte della forza lavoro d’ufficio americana continua a lavorare da remoto, c’è un grande cambiamento nel comportamento del pendolarismo che probabilmente avrà un impatto duraturo dopo il ritorno in ufficio“.

Schmitz ha proseguito dicendo: “I lavoratori risparmiano fino a un’ora o più al giorno dato che non devono spostarsi, trovando un valore significativo nel tempo in più. Quando finalmente torneranno in ufficio, non sarà tramite i mezzi pubblici. I veicoli personali domineranno il tragitto di lavoro mentre la sfiducia nei trasporti pubblici e nel ride sharing continuerà“.