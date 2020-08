Veicoli elettrificati: le immatricolazioni aumentano a luglio in Europa

Dopo il calo importante delle vendite registrato durante la fase di lockdown, sembra che finalmente l’industria automobilistica in Europa stia lentamente tornando alla normalità. I dati diffusi nelle scorse ore da JATO Dynamics, che riguardano 27 mercati, mostrano buone notizie dopo diversi mesi negativi.

In particolare, a luglio si sono registrati i volumi mensili di vendita più alti fino ad ora di quest’anno, con il settore che ha registrato 1.278.521 nuove auto vendute, in calo solo del 4% rispetto al 2019. Luglio ha visto anche la migliore variazione mensile ottenuta fino ad ora nel 2020.

Veicoli elettrificati:

Felipe Munoz, analista globale di JATO Dynamics, ha dichiarato: “Sia i consumatori privati che quelli aziendali stanno rispondendo attivamente sul mercato. Se la situazione attuale continuerà a migliorare, potremmo iniziare a parlare di una ripresa a V nell’industria automobilistica europea. Tuttavia, ci sono ancora enormi incertezze su come e quando la pandemia finirà finalmente“.

I livelli dei volumi da gennaio sono diminuiti del 35% a 6,37 milioni di auto. Tuttavia, la domanda ha registrato numeri positivi in paesi come Danimarca, Regno Unito e Francia, assieme ad altri mercati di piccole e medie dimensioni. Gran parte di questo aumento è giustificato dall’incremento di vendite di auto più green. Munoz sostiene che la crescente domanda favorisce prevalentemente i SUV.

Il forte impatto della pandemia globale sull’economia non ha influenzato l’interesse dei consumatori verso i veicoli elettrificati. Ad esempio, a luglio si è registrato un aumento del 31% a 230.700 di veicoli elettrici immatricolati. Di conseguenza, le vendite dei veicoli a zero emissioni hanno rappresentato il 18% di quelle totali a luglio, rispetto a quanto registrato a luglio 2019 (7,5%) e a luglio 2018 (5,7%).

“L’aumento della domanda di veicoli elettrici è fortemente correlato a un’offerta più ampia che sta finalmente includendo scelte più convenienti. La maggiore concorrenza tra i marchi sta anche spingendo ad abbasssare i prezzi“, ha affermato Munoz. La metà di queste auto erano equipaggiate da un motore ibrido.

A luglio in Europa sono state vendute molte auto mild-hybrid e plug-in hybrid

Il raggiungimento di questo risultato è stato reso possibile grazie alle versioni mild-hybrid delle Ford Puma e Fiat 500. Gli ibridi plug-in sono seguiti con 55.300 esemplari, in aumento del 365% rispetto a luglio dello scorso anno. Ciò è stato reso possibile grazie a veicoli come Mercedes Classe A, BMW Serie 3, Volvo XC40 e Ford Kuga.

Infine, anche le auto completamente elettriche hanno mostrato dei risultati incoraggianti. Le immatricolazioni sono passate da 23.400 unità di luglio 2019 a 53.200 a luglio di quest’anno mentre l’offerta è passata da 28 modelli a 38. Tesla ha registrato un calo del 76% a 1050 unità in seguito ad alcuni ritardi delle spedizioni in Europa per via di difficoltà di produzione registrate nello stabilimento di Fremont, in California.

In merito a ciò, l’analista di JATO Dynamics ha affermato: “In contrasto con la tendenza generale all’aumento della domanda di auto elettriche, Tesla quest’anno sta perdendo terreno in Europa. La principale causa di questo calo riguarda i problemi di produzione in California, ma anche dall’elevata concorrenza di marchi europei“.

Anche i SUV hanno mostrato dei risultati record. Basti pensare che il mese scorso hanno rappresentato quasi il 40% delle immatricolazioni totali con 530.800 esemplari venduti.

“I SUV sono solitamente più costosi delle auto, quindi è notevole vedere che nonostante la crisi, questo è l’unico segmento ad aver registrato una crescita. Dimostrano che con un’offerta competitiva, i consumatori rispondono positivamente, nonostante le difficoltà“, ha detto Munoz.

I SUV di medie dimensioni sono stati l’unico segmento a registrare un calo (-6%) rispetto ai modelli piccoli (+9%), compatti (+4%) e grandi/lusso (+14%). Allo stesso tempo, la domanda è cresciuta rapidamente grazie all’elettrificazione di molti modelli disponibili. A luglio, ad esempio, il 48% dei veicoli elettrificati venduti erano SUV.