Friuli Venezia Giulia: benzina e diesel a 1 euro al litro

Molti automobilisti del Friuli Venezia Giulia si recano in Slovenia per fare il pieno al veicolo sfruttando i prezzi bassi proposti dalle stazioni di servizio locali. Tuttavia, da qualche anno è possibile fare rifornimento di carburante presso le stazioni friulane usufruendo di sconti molto interessanti tramite un’apposita tessera.

Nelle scorse ore è stato comunicato che le agevolazioni saranno ancora più appetibili a partire dal 31 agosto 2020. Queste permetteranno di fare il pieno di benzina e gasolio anche a meno di 1 euro al litro. Il nuovo bonus carburante sarà attivo fino al 30 settembre 2020 tramite una sessione di test ed è stato studiato per diminuire il più possibile il cosiddetto turismo del pieno verso la Slovenia.

Friuli Venezia Giulia: la regione amplia lo sconto su benzina e diesel per sconfiggere il turismo del pieno

Gli sconti saranno riservati ai residenti dei comuni presenti nell’Area 1 dove molti lavoratori italiani hanno paura di perdere il lavoro proprio a causa di questo fenomeno. In queste zone, la regione del Friuli Venezia Giulia darà un contributo di 0,29 euro/litro per la benzina (+0,08 euro) e 0,20 euro/litro per il gasolio (+0,06 euro).

Inoltre, si aggiungerà uno sconto pari a 0,05 euro/litro che verrà applicato dagli stessi distributori grazie a un accordo effettuato direttamente con la regione friulana per permettere di avvicinare il più possibile i prezzi di benzina e diesel a quelli proposti in Slovenia.

Coloro che risiedono nell’Area 2 del Friuli Venezia Giulia possono utilizzare la stessa tessera per ottenere il contributo di 0,14 euro/litro sul verde e 0,09 euro/litro sul diesel. Ricordiamo anche che i possessori di un’auto ibrida, sia dell’Area 1 che dell’Area 2, possono usufruire di un ulteriore sconto pari a 0,05 euro/litro sul carburante.

La regione ha fatto sapere che, una volta terminata la sperimentazione (30 settembre 2020), valuterà se continuare a proporre questi prezzi anche in futuro. Infine, è previsto un risparmio stimato per i cittadini di circa 350.000 euro.