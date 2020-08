Ci siamo: la Giornata nazionale del veicolo d’epoca (domenica 27 settembre 2020) sarà celebrata in tutta Italia con eventi e manifestazioni. Per l’occasione, l’Automotoclub Storico Italiano organizzerà un raduno nell’ambito del salone Milano AutoClassica. Cosa potran fare i partecipanti? Accedere alla Fiera di Milano-Rho direttamente a bordo del proprio veicolo storico. Che sarà esposto in un’area riservata adiacente ai padiglioni. Per poi visitare il salone.

Giornata nazionale del veicolo d’epoca: il Sentierone

Nel corso della giornata, poi, una rappresentanza del raduno raggiungerà il Sentierone di Bergamo (piazza Matteotti): qui, un’esposizione di auto storiche organizzata dai locali Club Orobico e Old Motors Club per commemorare le vittime del Covid-19.

Per la prima volta, lo stand istituzionale dell’ASI sarà affiancato dai sodalizi che rappresentano la Federazione sul territorio: a Milano AutoClassica, faranno da cornice ad un’esposizione dedicata ai 90 anni del marchio Pininfarina.

Premio ASI per il Motorismo storico

Per concludere la Giornata nazionale del veicolo d’epoca, verrà consegnato il Premio ASI per il Motorismo storico a quel personaggio che nell’anno si è particolarmente distinto per la tutela e lo sviluppo settore.

Parata automobilistica sportiva

In più, ricordiamo che domani a Montepiano ci sarà la 10ma Parata automobilistica sportiva. Riservata ad auto di interesse storico e collezionistico, vetture moderne per finalità commerciali e iscritte da Club di marca o associazioni. Il percorso dei veicoli è suggestivo e panoramico e si snoda lungo 84 km passando nelle varie frazioni dei Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo. La partenza è alle 14,30 e l’arrivo alle 17,40 a Montepiano.