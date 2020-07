Sistema Move-In per il Piemonte: no su auto storiche

La Giunta regionale del Piemonte riconosce fondate le argomentazioni dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI). Quindi, no alla scatola nera sulle auto storiche: no al sistema Move-In per limitare lo smog. La black box va bene solo su normale macchine che inquinano parecchio, ma non sulle storiche.

Sistema Move-In per il Piemonte: questione delicata

La tesi dell’ASI è facile: la scatola nera del Move-In”non rappresenta una soluzione anche per il motorismo storico. Per evidenti limiti pratici, tecnici e gestionali. È impensabile che una vettura o una motocicletta degli anni 1930 o 1960 possa solo montarla prima ancora che utilizzarla. C’è a dimostrazione scientifica di come i veicoli storici non impattino sull’ambiente: costituiscono una leva di sviluppo per l’indotto economico ed occupazionale. Specie in Piemonte.

Auto storiche e smog

L’Automotoclub Storico Italiano si è prodigato nella ricerca e nella trasmissione di dati riferiti al reale impatto ambientale dei veicoli storici. Che in Piemonte producono lo 0,000595% dei PM10 globali e lo 0,00234% degli NOx. Numeri insignificanti. Fermare queste macchine è assurdo. Alla base di tutto, resta quindi fondamentale il principio di distinzione tra i veicoli “vecchi” di uso quotidiano e quelli di “interesse storico e collezionistico”. Questo riguarda tutta l’Italia, non solo il Sistema Move-In per il Piemonte.