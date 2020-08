Oltre due milioni e mezzo di mine vaganti senza Rc auto. Sono 2,6 milioni in Italia i veicoli che circolano senza assicurazione, il 5,9% del totale (45,1 milioni) nel 2019. Sono dati Ania (Associazione delle assicurazioni). Perché mine vaganti? Primo: se causano un incidente, i guidatori potrebbero essere indotti a fuggire per non pagare i danni. Secondo: se provocano un sinistro, la vittima è nei guai. Deve chiedere il risarcimento al Fondo vittime della strada: una procedura con tempi biblici.

Oltre due milioni e mezzo di mine vaganti senza Rc auto: in calo

Erano 2,7 milioni nel 2018, 2,8 milioni nel 2017, 2,9 milioni nel 2016, 3,4 milioni nel 2015 e 3,9 milioni nel 2014. La stima è dell’Ania: ha elaborato i dati forniti dalla Motorizzazione civile. Che si basa su quelli del Pra (Pubblico registro automobilistico). Dati che, va ricordato, si riferiscono a tutto il parco circolante su strada suddiviso per le categorie degli autoveicoli (4 ruote) e motoveicoli (2 ruote).

Questione meridionale: una su 10 al Sud senza Rca

Significative – e sostanzialmente stabili nel tempo – le differenze a livello territoriale: i veicoli circolanti senza copertura assicurativa sono il 3,8% al Nord, il 6% al Centro e il 9,4% (molto al di sopra della media nazionale) al Sud. Nel Meridione è un fenomeno da paura. Questi criminali (perché tali sono) non possono essere giustificati dal fatto che c’è il caro-polizza nel Mezzogiorno. Per il numero elevatissimo di incidenti e frodi Rca.

Se a Reggio Calabria un veicolo su otto (il 12,8%) viaggia senza assicurazione, a Napoli la percentuale sale a uno su sei (16,1%).

Ma attenzione: stimare l’entità dell’evasione assicurativa non è compito facile. Per l’Ania, servirebbe un controllo serrato e continuo da parte delle forze dell’ordine (pressoché irrealizzabile). Più un archivio informatico centralizzato che raccolga tutte le sanzioni per guida senza assicurazione effettuate dalla Polizia stradale, dalla Polizia municipale e dai Carabinieri (al momento non esistente). Siamo indietro. Un’arretratezza anche tecnologica: da un millennio si attende che gli autovelox vengano omologati per beccare chi va senza Rca.