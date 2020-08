Ferrari è risultata fra le aziende italiane con la migliore reputazione

L’istituto Ales Market Research ha realizzato un’indagine sulla reputazione aziendale di varie società presenti in Italia per stabilire le 100 imprese con quella migliore. Nelle prime tre posizioni troviamo Ferrero, Ferrari e Barilla. Oltre a questo, abbiamo altre cinque società italiane nella top ten: Luxottica, Eni, Lavazza, Armani e FCA.

L’applicazione della metodologia e l’elaborazione della classifica è stata verificata in modo indipendente da KPMG. Inoltre, la classifica è stata realizzata prendendo come riferimento il giudizio dato da professionisti e addetti ai lavori e non soli dai consumatori.

Ferrari: la prima indagine condotta da Ales Market Research la piazza fra le prime tre aziende italiane

Tommaso Pronunzio, partner e CEO di Ales Market Research, ha dichiarato: “La reputazione è un elemento fondamentale, forse il più importante, per il successo di un’azienda sul mercato. È importante sottolineare il ruolo da protagoniste giocato dalle aziende del Made in Italy che hanno occupato quasi completamente le prime dieci posizioni, diviso equamente con le aziende estere la loro presenza numerica nella classifica generale e conquistato il primo posto in diversi settori. È un dato che dimostra ancora una volta la vitalità della aziende italiane e fa ben sperare per il futuro del nostro paese“.

L’azienda ha realizzato l’indagine considerando un periodo di sette mesi ed è partita quindi a dicembre 2019. Nel creare la top 100 sono stati coinvolti 1346 profili suddivisi in tre diverse categorie: 100 esperti fra giornalisti, responsabili di ONG, social media manager e analisti finanziari, 1000 consumatori e 246 dirigenti e manager aziendali italiani che fatturano oltre 10 milioni di euro.

Considerando i singoli settori, Ferrari è stata la casa automobilistica ad avere la migliore reputazione secondo Ales Market Research. Abbiamo, inoltre, Intesa Sanpaolo nel settore bancario e assicurativo, Google in quello dell’informatica, Enii in energia, Amplifon nel farmaceutico & apparecchi, Luxottica nel settore moda & accessori e così via.