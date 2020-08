Ferrari SP42: c’è chi immagina già come potrebbe essere la nuova one-off

Diverse case automobilistiche stanno affrontando un periodo molto difficile a causa del coronavirus. Al contrario, produttori come Ferrari hanno ricevuto meno danni e addirittura potrebbe in un certo senso trarne vantaggio in quanto meno supercar vengono prodotte ogni anno e più diventano preziose col passare del tempo.

In un recente articolo abbiamo riportato che la casa automobilistica modenese potrebbe portare presto sul mercato una nuova vettura one-off che addirittura prenderebbe ispirazione dall’iconica Ferrari F40, l’ultima voluta dallo stesso Enzo Ferrari. L’auto in questione sarebbe presumibilmente basata sulla F8 Tributo e verrebbe lanciata in commercio con il nome di Ferrari SP42.

Ferrari SP42: l’artista Nicolas Cavero ipotizza in render la nuova one-off di Maranello

Il modello unico non è stato ancora confermato ufficialmente dal cavallino rampante ma né smentito dai dirigenti. Con queste notizie in mente, il presunto arrivo della Ferrari SP42 ha già acceso l’immaginazione di molti artisti. Ad esempio, Nicolas Cavero ha pubblicato sul suo account di Instagram un progetto digitale che ipotizza come sarebbe questa particolare one-off di Maranello.

Anziché basarsi sulla F8 Tributo, però, il progetto digitale sorge sulle basi della top di gamma SF90 Stradale. Ciò significa che sotto il cofano troviamo un gruppo propulsore composto da un V8 biturbo da 4 litri abbinato a tre motori elettrici per una potenza totale di ben 1000 CV.