Ferrari: in arrivo una one-off ispirata alla F40?

La Ferrari F40 è senza dubbio una delle auto più famose prodotte dalla casa automobilistica modenese. Qualsiasi appassionato di auto o fan dello storico brand italiano sarà in grado di riconoscere una F40.

Detto ciò, una versione moderna e one-off della vettura potrebbe arrivare presto sul mercato secondo un report di The Supercar Blog. In particolare, la fonte sostiene che una Ferrari sarà svelata molto presto e sarebbe un’auto ispirata alla F40 con il nome di Ferrari SP42.

Ferrari F40: Maranello potrebbe annunciare nei prossimi giorni una speciale one-off con design moderno

Per quanto riguarda il propulsore, la fonte afferma che la speciale vettura potrebbe essere equipaggiata dal motore V8 biturbo da 3.9 litri della F8 Tributo. A parte queste informazioni, non sono stati rivelati altri dettagli sulla supercar Ferrari. Se questo rapporto fosse vero, potremmo aspettarci un design più morbido rispetto a quello squadrato adottato per l’iconica F40.

In passato abbiamo già assistito al lancio di esclusive one-off del cavallino rampante su richiesta di speciali clienti. Ad esempio, due anni fa è stata presentata la SP38 mentre alcuni mesi dopo è arrivata la SP3JC con un motore V12 e una carrozzeria roadster basata sulla F12tdf.

Lo scorso anno, invece, il cavallino rampante ha lanciato la P80/C che prende forte ispirazione dalle auto da corsa Dino 206 S e 330 P3/P4. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori dettagli sulla particolare one-off ispirata alla Ferrari F40.