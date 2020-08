Ram 1500 TRX: il nome non ha nulla a che fare con il T-Rex

Il Ram 1500 TRX ha debuttato negli scorsi giorni come unica vera alternativa al Ford F-150 Raptor. Tuttavia, rispetto a quest’ultimo, il pick-up del marchio di FCA è più veloce, potente e costoso. In un recente articolo abbiamo riportato che sarà presto possibile acquistare il 1500 TRX anche in Europa.

La denominazione TRX può essere facilmente associata al Tyrannosaurus Rex (T-Rex) che è il vero nemico del Raptor. La verità, però, è che la decisione di chiamare in questo modo il veicolo non ha nulla a che fare con il dinosauro.

Ram 1500 TRX: Mike Gillam ha rivelato maggiori informazioni sulla denominazione

Poco prima della presentazione ufficiale del pick-up, Automobile Magazine ha avuto la possibilità di parlare con Mike Gillam, responsabile exterior design del TRX, a cui ha fatto alcune domande per estrapolare maggiori informazioni sul design e sulla concezione generale del modello.

“Avevamo un foglio di carta in studio e più di 200 idee di nomi diversi. Molti di loro erano davvero fantastici. Alla fine della giornata, il nostro legale non poteva controllare nessuno di quei nomi velocemente in vista della presentazione. Quindi, era davvero solo una questione di tempismo“, ha detto Gillam.

Insomma, Ram ha dovuto prendere una decisione rapida e soprattutto legale e il nome TRX era la scelta più ovvia in quanto aveva già i diritti per poterlo utilizzare.

“Ci siamo guardati e ci siamo detti ‘Di cosa possediamo già i diritti?’ Ecco che ci è venuto in mente TRX, un nome usato per un pacchetto off-road proposto per un anno. Ogni tanto ne vedo uno in giro. Era un nome interessante. Abbiamo pensato, ‘sì, sai una cosa è semplice e facile da memorizzare. Lo possediamo già“, ha concluso il designer.