Toyota GT-4586 di Ryan Tuerck ha il motore della Ferrari 458 Italia

Italiansupercarvideo ho avuto la possibilità di immortalare in un video la speciale Toyota GT-4586 appartenente al pilota di Formula D Ryan Tuerck, di cui vi abbiamo già parlato un po’ di tempo fa. Questo particolare esemplare è equipaggiato da un motore V8 prodotto da Ferrari.

È stato fatto dunque uno swap che ha visto la sostituzione del propulsore originale con l’otto cilindri aspirato da 4.5 litri della Ferrari 458 Italia installato all’interno di una Toyota GT-86. Queste modifiche hanno permesso alla vettura di diventare un bolide da drift.

Toyota GT-4586: in azione la speciale vettura con il motore della Ferrari 458 Italia

Le prestazioni del V8 del cavallino rampante sono rimaste praticamente invariate, quindi abbiamo ancora 570 CV a 9000 g/min che vengono gestiti dalla centralina MoTeC M142. Quest’ultima si occupa di curare l’iniezione diretta di benzina e il sistema di accelerazione by-wire.

Accanto al V8 di Ferrari è presente un cambio sequenziale da competizione a 5 rapporti prodotto da Fortin e dotato di frizione Tilton. Quest’ultimo va a sostituire l’originale trasmissione a doppia frizione a 7 marce che è presente sulla 458 Italia.

A bordo di questa speciale Toyota GT-4586 ci sono, inoltre, un differenziale a slittamento limitato fornito da Tomei e molle e ammortizzatori della serie BC Racing DR. Il video presente dopo la galleria fotografica è stato registrato in occasione del Goodwood Festival of Speed 2019 tenutosi in Inghilterra.