Toyota 86: ecco la drift car di Tuerk con motore Ferrari | Video

In occasione del SEMA Show 2016 di Las Vegas, il drifter professionista Ryan Tuerck ha svelato una versione davvero particolare della Toyota 86 equipaggiata con il motore di una Ferrari 458 Italia. Recentemente, il fotografo professionista e youtuber Larry Chen ha avuto la possibilità di parlare con Tuerck del progetto epico.

Ryan Tuerck sostiene che la 86 con propulsore Ferrari è nata dal suo desiderio di eseguire lo scambio di motori più folle che si possa immaginare. Probabilmente, lo scambio di motore più estremo potrebbe essere quello di installare un propulsore V12, V10 o V8 di Formula 1 all’interno di un’auto stradale o da corsa.

I motori F1, però, sono estremamente costosi e difficili da trovare, quindi il drifter ha scelto di utilizzare il powertrain di una delle supercar del cavallino rampante più famose, ossia la Ferrari 458 Italia, dopo aver guidato un esemplare circa sei mesi prima.

Vista la sua esperienza in Formula Drift con la Toyota 86, è stata una scelta abbastanza logica quella di far nascere il progetto usando questa vettura. Trattandosi di una drift car, Ryan Tuerck non ha voluto semplicemente installare il V8 aspirato da 4.5 litri della 458 Italia poiché abbiamo anche un impianto di scarico realizzato su misura e del nitro che ora consentono al propulsore di scaricare sulle ruote circa 560 CV.

Verso la fine del filmato, presente in fondo all’articolo, il drifter ha dato un po’ di spettacolo. Purtroppo non conosciamo altre informazioni specifiche sulle prestazioni offerte da questa speciale Toyota 86.

Sulla Ferrari 458 Italia, il propulsore F136FB V8 da 4499 cm³ è in grado di sviluppare una potenza di 570 CV a 9000 g/min e 540 nm di coppia massima a 6000 g/min. I dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica modenese riportano uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di 325 km/h.