Maserati MC12 Corsa sfreccia sul circuito di Imola | Video

Nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da 19Bozzy92, è possibile ammirare una Maserati MC12 Corsa. La prestante supercar è stata catturata durante l’Historic Minardi Day, nato per celebrare il team Minardi F1 dopo 10 anni dall’ultima stagione di Formula 1.

Quest’occasione è l’evento perfetto per riportare in pista le vecchie auto di F1 e per sgranchirsi un po’ le gambe insieme ad altre vetture da corsa GT, prototipi e supercar durante delle sessioni specifiche.

Maserati MC12 Corsa: uno dei pochi esemplari prodotti avvistato presso l’Autodromo di Imola

Oltre alla GranTurismo S, Maserati ha portato in pista la MC12 Versione Corsa guidata da Andrea Bertolini, probabilmente il pilota che conosce meglio questo bolide essendo il collaudatore ufficiale e per il fatto di aver vinto quattro campionati FIA GT e GT1 proprio con questo bolide (2006, 2008, 2009 e 2010).

Rispetto alla vera auto da corsa GT1, la Versione Corsa come quella presente nel filmato è stata costruita in soli 15 esemplari (12 per clienti privati e altri 3 per scopi di test e marketing). L’auto sorge dalle basi della MC12 GT1 del 2005.

A differenza della versione da pista, il motore V12 Ferrari da 6 litri della Corsa è privo di limitatori di aspirazione quindi è in grado di erogare più potenza. Parliamo di 755 CV a 8000 g/min, ben 125 CV in più rispetto al propulsore da corsa limitato a 630 CV.

Un’altra grande differenza tra le due vetture è la trasmissione. La GT1 monta un cambio sequenziale a 6 marce mentre la MC12 Corsa ha un cambio semiautomatico a 6 rapporti chiamato Maserati Cambiocorsa.

Nel filmato pubblicato da 19Bozzy92 è possibile godersi alcune accelerazioni e un giro a bordo presso l’Autodromo di Imola. Purtroppo, la Maserati MC12 Corsa in questione ha avuto alcuni problemi di servosterzo e di cambi di marcia che hanno costretto Andrea Bertolini ad effettuare solo quattro giri durante tutto il weekend.