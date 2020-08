Ferrari Roma: ecco come raggiunge facilmente i 200 km/h | Video

Ferrari ha lanciato lo scorso anno cinque nuovi modelli tra cui la bellissima Ferrari Roma. Dato che il 2020 sia un anno più tranquillo per la casa automobilistica modenese, gli esperti del settore si stanno un po’ divertendo con la nuova vettura.

Ad esempio, Motorsport Magazine ha pubblicato su YouTube un nuovo video che mostra un test di accelerazione della Roma, più nello specifico di un esemplare rivestito in rosso. Il filmato ci mostra come la vettura sia in grado di raggiungere i 200 km/h con estrema facilità.

Ferrari Roma: la coupé protagonista di un test di accelerazione di Motorsport Megazine

Purtroppo, la clip dura poco ma offre una rapida occhiata alla parte posteriore della coupé prima di passare al quadro strumenti digitale. Il motore nascosto sotto il cofano della vettura è una versione del V8 biturbo da 3.9 litri in grado di sviluppare una potenza di 620 CV e 760 nm di coppia massima.

Lo storico marchio modenese sostiene che il suo bolide è capace di raggiungere i 100 km/h partendo da 0 in soli 2,3 secondi mentre i 200 km/h vengono raggiunti in 9,3 secondi. Facendo due calcoli in base alle informazioni presenti nel video di Motorsport Magazine, però, emerge che in realtà la Roma impiega circa 8,5 secondi per accelerare da 0 a 200 km/h, Quindi meglio di quanto affermato dal cavallino rampante.

La velocità massima raggiunta dalla supercar coupé è di 320 km/h, anche se non è possibile vedere questo risultato nella clip. Quando la Ferrari Roma ha debuttato ufficialmente per la prima volta, ha introdotto un design minimalista ma sinuoso che rende omaggio ad alcune delle vetture storiche di Maranello come la 250 GT Berlinetta Lusso e la 250 GT 2+2.

Nonostante il design di ispirazione retrò, però, la supercar vanta una serie di caratteristiche high-tech come i fari a LED adattivi e le maniglie delle portiere a scomparsa All’interno, invece, è possibile vedere una plancia centrale insolita per Ferrari che separa il guidatore e il passeggero.