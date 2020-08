Google Maps si aggiorna su Android Auto

Google ha rilasciato nelle scorse ore una nuova versione di Google Maps che porta una nuova esperienza utente anche su Android Auto. L’ultima volta che il colosso statunitense ha rilasciato un upgrade per la sua famosissima app di navigazione è stata verso la fine di luglio.

Tuttavia, la società di Mountain View ha ripreso a lavorare sia sulla versione beta che su quella stabile da questa settimana. I primi aggiornamenti sono arrivati il 14 agosto con la versione 10.48.0 beta. Tre giorni dopo, invece, è arrivata la versione stabile 10.48.1 di Maps, proponendosi come la prima release stabile di Maps 10.48.

Google Maps: rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione di Android Auto

A sorpresa, Google ha rilasciato nelle scorse ore la 10.49 beta e la 10.48.2 stabile. Come al solito, purtroppo la società statunitense non ha rilasciato alcun log delle modifiche apportate su questi aggiornamenti. Tuttavia, possiamo provare a capire le novità in base ai recenti annunci fatti da Big G.

Ad esempio, è presente una nuova funzione di avviso SOS che Google ha incluso in Google Maps e Ricerca Google per gli incendi negli Stati Uniti. Tramite questo update, gli utenti statunitensi dovrebbero scoprire maggiori informazioni su un determinato incendio direttamente nell’app di navigazione, assieme a quelle riguardanti eventuali chiusure delle strade.

Google ha recentemente annunciato anche una nuova combinazione di colori per diversi tipi di terreno su Maps e potremmo trovarla sulle nuove release. Per quanto concerne Android Auto, gli aggiornamenti di Google Maps potrebbero riguardare dei miglioramenti del tracciamento GPS in quanto diversi utenti si sono lamentati del fatto che l’applicazione non fosse più in grado di localizzarli sulla mappa, interrompendo così la navigazione.