Ferrari 365 GTB/4 Spider: in vendita una perfetta replica del 1977

Questa particolare Ferrari 365 GTB/4 Spider del 1977 sembra arrivare proprio da Miami Vice e ha una storia molto interessante alle sue spalle. Anche se può sembrare una vera 365 GTB/4 Daytona, in realtà è una replica ed è molto simile a quella utilizzata dall’attore Don Johnson in Miami Vice.

Dopo che la serie televisiva ha iniziato a crescere in popolarità, pare che la casa automobilistica modenese sia rimasta dispiaciuta che fosse stato utilizzato un doppelganger, quindi la Daytona fu distrutta per far posto a una vera Ferrari Testarossa. Sebbene questa replica non sia quella della serie TV, è stata costruita dallo stesso produttore che ha realizzato il clone della Ferrari in Miami Vice.

Ferrari 365 GTB/4 Spider: una replica perfetta della Daytona è in vendita su eBay

La replica è attualmente in vendita su eBay al prezzo di 17.100 dollari (14.493 euro) con il venditore che afferma che è stata dotata di una serie di nuovi componenti da quando è stata costruita. Sotto il cofano del clone della Ferrari 365 GTB/4 Spider è presente un piccolo motore Chevrolet abbinato a una trasmissione automatica.

Secondo la descrizione dell’annuncio di vendita, la carrozzeria dell’auto è stata riverniciata nel 2018 e inoltre ha ricevuto anche una nuova capote pieghevole l’anno successivo. Presenti anche un nuovo carburatore Edelbrock, una nuova moquette, nuove luci, un impianto di scarico aggiornato, delle nuove sospensioni e un nuovo impianto frenante.

Pare che anche l’abitacolo sia stato aggiornato dalla sua costruzione e nelle foto presenti nell’annuncio di vendita sembra essere in ottime condizioni. Guardandola più da vicino, questa replica della Ferrari 365 GTB/4 Spider potrebbe essere scambiata per una vera Daytona.