Dodge Super Bee: all’asta un esemplare del 1970 con motore 440 Six Pack

Prodotta tra il 1968 e il 1971, la Dodge Super Bee non era da considerarsi alla pari della Coronet anche se si basava su di essa. Si trattava di una muscle car in tutto e per tutto che sorgeva sulla piattaforma B della Charger e inoltre era la vettura più rara fra i modelli con motore 426 Hemi.

Il propulsore 440 Six Pack da 7.2 litri, però, era anche in grado di offrire delle ottime prestazioni. Parliamo di 396 CV di potenza e 664 nm di coppia massima. L’esemplare del 1970 che trovate in questo articolo ha trascorso 20 anni in un garage e successivamente ha ottenuto un restauro con la vernice Sublime Green che ricopre l’intera carrozzeria.

Dodge Super Bee: Worldwide Auctioneers sta proponendo all’asta un esemplare del 1970

Secondo Worldwide Auctioneers, che sta proponendo la muscle car all’asta senza riserva, questa Dodge Super Bee è stata mantenuta all’interno di un ambiente con clima controllato e utilizzata con raramente negli ultimi due decenni. Oltre a questo, la vettura ha vinto tre volte il Best in Show in occasione dei Mopar Nationals e il contachilometri mostra meno di 72.420 km percorsi.

Le foto condivise dalla nota casa d’aste rivelano la presenza di un abitacolo caratterizzato da sedili avvolgenti rivestiti in bianco e alcuni inserti in legno presenti su cruscotto e radio. Il contagiri, l’orologiko Rallye, la ruota di scorta, i cerchi Magnum 500 da 15″, gli pneumatici Goodyear Polyglas e il cambio Hurst con impugnatura a pistola completano le caratteristiche di questa speciale Super Bee.

Worldwide Auctioneers sostiene che l’auto ha ottenuto una manutenzione nel 2013 che ha visto un controllo della parte elettronica e una ricostruzione dei carburatori. Presente anche un assale posteriore 3.54:1 di Dana con differenziale Sure Grip.

Purtroppo è abbastanza difficile stimare il valore di questa Dodge Super Bee al giorno d’oggi ma sicuramente colui che si aggiudicherà l’asta si porterà a casa un’auto molto interessante. Per il model year 1970, Dodge ha prodotto 15.506 esemplari con i motori 383 Magnum, 440 Six Pack e 426 Hemi.