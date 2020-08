Jeep Grand Wagoneer: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto

Jeep Grand Wagoneer è la grande novità che la gamma di Jeep presto avrà. Questo modello arriva dopo che per molti anni si è parlato del suo ritorno senza però sapere quando questo sarebbe in effetti avvenuto. Adesso però le cose sono cambiate, Jeep ha già detto che nei prossimi mesi il modello sarà svelato. Questo sarà il nuovo top di gamma di Jeep e si preannuncia che come il suo famoso predecessore sarà il modello più lussuoso nella gamma della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

Ecco come potrebbe essere il nuovo Jeep Grand Wagoneer

Negli ultimi giorni una serie di video e immagini teaser sulla futura Jeep Grand Wagoneer sono stati pubblicati sui social dalla casa americana. Ciò ovviamente ha suscitato molta curiosità tra gli appassionati e gli addetti ai lavori che si chiedono come sarà questo futuro Maxi SUV che disporrà di 7 posti a sedere su 3 file di sedili. A questa domanda nelle scorse ore hanno provato a rispondere quelli di KKS Studio che basandosi su alcuni teaser degli anni passati e sulle ultime foto spia hanno provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo del futuro SUV di Jeep.

Ovviamente come sempre accade in questi casi c’è stato chi si è detto d’accordo con questa ipotesi stilistica augurandosi che davvero il futuro Jeep Grand Cherokee abbia questo aspetto e chi invece spera che il design esteriore del modello possa essere diverso. Al momento di questo futuro modello sappiamo che nascerà sullo stesso telaio del pick up Ram 1500 e che sarà prodotto a Warren dopo un investimento di 2,8 miliardi di dollari e un potenziale aumento della forza lavoro di 1.500 unità.

Per quanto riguarda i motori della futura Jeep Grand Wagoneer, in gamma dovrebbe essere presente il Pentastar V6 con o senza l’assistenza eTorque mild-hybrid come propulsore di base. Le versioni da 5,7 e 6,4 litri dell’HEMI V8 dovrebbero pure essere presenti, mentre al top della gamma la versione Trackhawk dovrebbe avere un motore da oltre 700 cavalli.

