Jeep Wrangler: una brochure mostra i vantaggi rispetto al nuovo Ford Bronco

La nuova generazione di Ford Bronco rappresenta una seria minaccia per la Jeep Wrangler. Se la brochure che trovate in questo articolo fosse legittima, allora è chiaro che la casa automobilistica americana si sta preparando a passare all’offensiva ben prima che il Bronco arrivi sul mercato.

Non è al momento chiaro se l’opuscolo in questione è stato creato direttamente da FCA oppure da una delle sue concessionarie ma riporta che Jeep definisce il fuoristrada di Ford un imitatore.

Jeep Wrangler: tutti i vantaggi rispetto al Ford Bronco rivelati da una brochure

La prima pagina riporta alcune informazioni di base sul Ford Bronco ma fa notare che Jeep ha una grande storia alle sue spalle che risale a quasi 80 anni. Ciò viene paragonato al Bronco che è fuori produzione da più di due decenni. Il documento fa notare molti altri vantaggi offerti dalla Jeep Wrangler tra cui il parabrezza ribaltabile e alcuni degli optional come la capote elettrica e il differenziale a slittamento limitato.

Oltre a questo, nella brochure viene citata una migliore visibilità offerta dall’iconico fuoristrada grazie agli specchietti presenti sulle portiere. Mentre molti considerano quest’ultimo dettaglio un aspetto negativo, il documento afferma che in realtà è un vantaggio in quanto le persone rischiano di non staccare gli specchietti quando si trovano ad affrontare un percorso pieno di ostacoli.

Parlando di caratteristiche orientate all’off-road, l’opuscolo afferma che il crawl ratio offerto dal Ford Bronco è di 94.7:1 rispetto a 67.8:1 della Wrangler e inoltre non viene proposto con un motore V6 o pneumatici da 35″. La brochure riporta, poi, un abbonamento a Jeep Wave, un assale anteriore solido più adatto al fuoristrada e la disponibilità di più accessori e un paio di varianti in arrivo tra cui la Wrangler 4xe ibrida plug-in che sarà introdotta entro la fine dell’estate.

Un’altra cosa menzionata all’interno della brochure è il concept Jeep Wrangler Rubicon 392 che anticipa la versione di produzione la quale dovrebbe avere un motore V8 da 6.4 litri con potenza di 456 CV e 609 nm di coppia massima.