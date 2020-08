Fiat lancia in Brasile la nuova promozione Forza Massima con tanti sconti

Come anticipato in un articolo di ieri, Fiat ha lanciato in Brasile una nuova promozione chiamata Forza Massima valida fino a domani, sabato 22 agosto 2020. Le offerte includono sconti che raggiungono gli 8700 R$ (1321 euro) nel caso della Fiat Cronos, ad esempio, ma coinvolgono anche Argo, Mobi, Grand Siena, Toro, Fiorino e persino il furgone Ducato.

Nel caso della Cronos, la versione Drive 1.3 con cambio manuale può essere acquistata usufruendo di uno sconto di 8790 R$ (1335 euro), passando da 66.780 R$ (10.146 euro) a 57.990 R$ (8810 euro). È possibile trovare la Cronos HGT con motore 1.8 e cambio automatico che ora è disponibile per 76.990 R$ (11.697 euro) anziché 85.970 R$ – 13.063 euro – (quindi un risparmio di 8980 R$ – 1364 euro).

Fiat: Argo, Cronos, Toro e altre vetture in sconto grazie ad una nuova promozione

La Fiat Argo Drive 1.0 è acquistabile con uno sconto di 7720 R$ (1173 euro), passando da 59.710 R$ (9073 euro) a 51.990 R$ (7899 euro). Per la variante Precision 1.8 con trasmissione automatica, la casa automobilistica torinese propone uno sconto di 10.100 R$ (1534 euro), da 77.990 R$ (11.850 euro) a 67.890 R$ (10.317 euro).

La Fiat Grand Siena Attractive 1.0 è disponibile con uno sconto di 5300 R$ (805 euro), passando da 51.290 R$ (7794 euro) a 45.990 R$ (6988 euro). La Mobi Like ha un prezzo promozionale di 40.590 R$ (6168 euro) anziché 46.990 R$ (7141 euro), quindi con uno sconto di 6400 R$ (972 euro).

La generazione precedente del Fiat Strada in versione Working CS 1.4 ha ottenuto solo 3000 R$ (455 euro) di sconto. Per quanto concerne il Fiat Toro Freedom 1.8 AT, viene offerto a 97.990 R$ (14.892 euro) rispetto a 119.900 R$ (18.235 euro), quindi con uno sconto di ben 21.910 R$ (3329 euro).

Se si è alla ricerca di un calo maggiore, è possibile optare per la variante Volcano che ora viene proposta a 127.900 R$ (19.432 euro) invece di 163.990 R$ – 24.916 euro – (sconto di 36.090 R$ – 5483 euro). Nel segmento dei veicoli commerciali troviamo il Fiorino Hard Working disponibile con uno sconto di 8000 R$ – 1215 euro – (da 78.990 R$ a 70.990 R$ – 12.001-10.785 euro). Per il trasporto passeggeri, invece, è possibile optare per il Ducato MaxiMulti a 153.990 R$ (23.396 euro) anziché 180.790 R$ – 27.467 euro – (-26.710 R$ – 4059 euro).