Fiat prevede una crescita delle vendite ad agosto in Brasile

Per festeggiare le vendite del nuovo Fiat Strada che hanno superato le aspettative iniziali, Fiat prevede di continuare a raggiungere numeri importanti in Brasile.

Ad esempio, la casa automobilistica torinese si aspetta di chiudere agosto con una crescita del 22% rispetto a luglio e un calo inferiore dell’intero 2020 (attorno al 25%) per quasi 2 milioni di veicoli venduti in 12 mesi. Si tratta di un risultato migliore rispetto a quanto stimato da ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), che si aspetta una diminuzione del 40% rispetto al 2019.

Fiat: attesa una crescita del 22% delle vendite ad agosto in Brasile

Herlander Zola, direttore di Fiat Brasile, ha detto: “Il mercato sta reagendo bene dopo la forte contrazione di aprile. Ci sono due fattori che stanno alimentando le vendite. Il primo è la domanda repressa dei mesi di quarantena dato che molte persone hanno deciso di cambiare la propria auto dopo e questo sta accadendo ora. La seconda è che c’è una visione più chiara dell’economia. Chi può ancora acquistare un veicolo comincia a sfruttare le opportunità che si stanno presentando“.

Zola sostiene che il flusso di persone presso le concessionarie brasiliane rimane molto più ridotto rispetto a quanto non lo fosse prima che il coronavirus arrivasse nel grande paese sudamericano. Questo perché il comportamento dei consumatori è cambiato dato che adesso vengono più utilizzati i canali di acquisto digitali. “Oggi il cliente va meno in concessionaria ma, quando lo fa, è per concludere un affare, quindi il flusso è inferiore ma più efficace“, ha spiegato il direttore.

A partire da oggi, giovedì 20 luglio, Fiat ha lanciato anche una nuova campagna promozionale sempre in Brasile chiamata Forza Massima Fiat che proseguirà fino a sabato 22. Si tratta della terza promozione del genere che il brand ha proposto negli ultimi due mesi in Brasile.

Tramite Forza Online di giugno, Fiat è riuscita a vendere 4000 auto in soli tre giorni mentre con Forza Online 2 5300. Con Forza Massima Fiat, il marchio di FCA si aspetta di vendere almeno 6000 veicoli. La nuova campagna promozionale riguarda l’intera gamma del marchio torinese disponibile nel mercato brasiliano.