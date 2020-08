Fiat Cronos cambierà il logo del marchio in ottobre per assomigliare alla nuova Strada

Fiat prepara un cambiamento nella sua intera linea con vetture inedite e aggiornamenti. Sebbene il restyling della Fiat Cronos sia previsto più avanti, il produttore apporterà una leggera modifica alla gamma 2021, come rivelato da Marco Tamolonis, direttore del marchio Fiat in Argentina, e Pablo García Leyenda, direttore commerciale di Fiat Chrysler, in un’intervista al sito di Autoblog in Argentina.

Fiat Cronos: a ottobre arriva il nuovo logo Fiat per la berlina costruita in Argentina

L’intervista è avvenuta dopo la presentazione della nuova Fiat Strada che arriva in Argentina. A un certo punto, l’Autoblog argentino ha chiesto dell’arrivo di Argo Trekking e delle nuove versioni di Toro e i dirigenti hanno confermato il lancio quest’anno, nonché il restyling della Fiat Cronos. Secondo Tamolonis e Leyenda, il restyling avrà luogo tra ottobre e novembre di quest’anno, con solo un importante cambiamento nel design.

La parte anteriore di Fiat Cronos sarà modificata per utilizzare per iscritto il logo dell’azienda, al posto del vecchio design circolare, così come la piccola bandiera con i tre colori dell’Italia, per evidenziare le radici del produttore. Il cambiamento sarà solo nella visuale, senza alcun cambiamento nella meccanica, che avverrà solo il prossimo anno. FCA intende aumentare la produzione della berlina a Córdoba del 25%.

