Il Team Mulsanne conferma il ritorno nel WTCR per la stagione 2020 con Alfa Romeo Giulietta

Il Team Mulsanne ha confermato che tornerà per la stagione 2020 della World Touring Car Cup, schierando due Alfa Romeo Giulietta TCR. Il team ha annunciato che si sarebbe concentrato sul PURE ETCR alla fine del 2019, ma ha rivolto nuovamente l’attenzione al WTCR all’inizio del 2020, quando è stato confermato che la prossima stagione si sarebbe svolta esclusivamente in Europa.

Michela Cerruti, responsabile operativo di Romeo Ferraris i costruttori delle vetture Alfa Romeo TCR, ha detto che pur essendo cambiate tante cose nel mondo delle corse nel giro di pochi mesi a causa del coronavirus il loro approccio alle corse non è cambiato. Cerruti ha pure dichiarato che contrariamente a quanto previsto in precedenza visto che le Alfa Romeo Giulietta TCR sono ancora nelle disponibilità del team questo ha deciso di correre anche nel 2020 nel WTCR.

“Abbiamo deciso di sostenere il piano del Team Mulsanne e gli sforzi di Eurosport per organizzare il FIA WTCR 2020 in tempi così complessi e difficili. Crediamo che sia importante trasmettere messaggi positivi, anche ai nostri team di clienti in tutto il mondo “. Il team ha utilizzato due vetture lo scorso anno guidate da Kevin Ceccon e Ma Qing Hua, ma deve ancora confermare i suoi piloti per il 2020. “I sei round del campionato sono una sfida entusiasmante che affrontiamo con piacere. A breve annunceremo la nostra formazione ”, ha concluso Michela Cerruti.

Ti potrebbe interessare: Team Mulsanne Alfa Romeo: scelto anche il secondo pilota per il 2019