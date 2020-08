Jeep conquista il primo posto nell’ultima classifica di iSpot.tv degli spot automobilistici più visti in USA, gli annunci che hanno generato il maggior numero di impressioni nelle trasmissioni nazionali e nelle trasmissioni TV via cavo. Nella sua pubblicità numero 1 per la settimana del 10 agosto, Jeep ci incoraggia a uscire e vedere la “bellezza intorno a noi”. Il positivo secondo posto di Chevrolet ci incoraggia anche a esplorare, specialmente ora, durante il Chevy Open Roads Sales Event.

Jeep ha ottenuto un totale di 286.830.205 impressioni, con un Punteggio di attenzione pari a 92,51 Indice di attenzione di 112. Questo a fronte di una spesa di 3,849,699 di dollari. Al numero 3, Buick mostra l’assistente vocale Alexa disponibile integrato in Encore GX. Al quarto posto, l’attrice Brie Larson aiuta a promuovere la frenata automatica posteriore della Nissan Sentra e la Nissan Intelligent Mobility.

Questo spot ha il miglior punteggio di attenzione di iSpot nella classifica (95,87), il che significa che gli spettatori erano in media più propensi a guardarlo fino in fondo (anziché interromperlo cambiando canale, tirando su la guida, avanzando velocemente o spegnendo la tv). Insomma per Jeep sicuramente una bella notizia dagli Stati Uniti.

Ti potrebbe interessare: L’ultimo teaser suggerisce che la nuova Jeep Wagoneer guarderà al suo passato