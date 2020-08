I concessionari esclusivi Jeep stanno facendo faville in USA

In Jeep, l’attività va a gonfie vele in USA sin dall’inizio della mania per i SUV e i fuoristrada a tal punto che gli analisti di Wall Street hanno effettivamente valutato il marchio americano di Fiat Chrysler a circa il 120% della capitalizzazione di mercato della società madre FCA nel 2017. Considerando questo, e l’entusiasmo unico di cui gode il marchio all’interno del portafoglio FCA, non sorprende che un certo numero di concessionarie Jeep abbia aperto negli Stati Uniti.

Tali concessionarie sono ben lontane dalla norma, ovviamente. Le Jeep sono ancora in genere vendute sotto lo stesso tetto insieme a veicoli di Dodge, Chrysler e Ram, e i concessionari che vendono esclusivamente Jeep sono una rarità nel mercato statunitense. Ma iniziano ad aumentare mese dopo mese e gli affari prosperano. Automotive News ha recentemente parlato con John Grant, co-proprietario della concessionaria Jeep Only a Las Vegas, che ha detto che la sua concessionaria vende circa un centinaio di vetture ogni mese – circa il doppio del numero di Jeep vendute l’anno scorso dalla sua concessionaria Chrysler-Dodge-Jeep-Ram dall’altra parte della strada.

Quel successo deriva dalla capacità della concessionaria di offrire un’esperienza più completa e su misura alla sua base di clienti entusiasta. Al momento ci sono poco più di una dozzina di concessionarie esclusive Jeep negli Stati Uniti e meno di quattro dozzine di concessionarie FCA con showroom dedicati al celebre marchio americano. Ma entrambi questi numeri potrebbero aumentare nel prossimo futuro mentre FCA cerca di ampliare l’appeal di Jeep, con una gamma di prodotti in crescita che presto includerà il Wagoneer, il Grand Wagoneer e una versione plug-in-ibrida dell’iconica Wrangler: il Wrangler 4xe.

Ti potrebbe interessare: Jeep Wrangler e Gladiator 2021 ottengono la nuova colorazione Snazzberry