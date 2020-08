Jeep Wrangler e Gladiator 2021 ottengono la nuova colorazione Snazzberry

In occasione del Salone di Chicago tenutosi a febbraio, Jeep ha presentato il nuovo allestimento High Altitude per le Jeep Wrangler Unlimited e Gladiator. Per quest’ultimo, la casa automobilistica americana ha annunciato la nuova colorazione Snazzberry.

A causa del coronavirus e della chiusura della produzione, il lancio della nuova vernice è stato rinviato per il model year 2021. Jeep ha annunciato nelle scorse ore di aver aperto gli ordini questo mese per il MY 2021 delle Wrangler e Gladiator.

Jeep Wrangler e Gladiator: la gamma 2021 si arricchisce con la nuova colorazione Snazzberry

La nuova colorazione Snazzberry si affianca al popolare Hydro Blue nella gamma della Wrangler 2021 e sostituisce le tonalità Punk’N e Mojito!. Per quanto riguarda il Jeep Gladiator 2021, la vernice Snazzberry si aggiunge alla colorazione Sarge Green recentemente reintrodotta.

Per entrambi i veicoli della casa automobilistica americana, il colore può essere scelto per diverse versioni proposte. Per ulteriori informazioni sul nuovo colore esterno per le Jeep Gladiator e Wrangler, basterà contattare il concessionario Jeep più vicino.