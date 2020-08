Jeep: 3 nuovi SUV in arrivo per l’India

Jeep ha attualmente tre auto nella sua gamma di prodotti indiani: Jeep Compass, Wrangler e Cherokee. Mentre i SUV Wrangler e Cherokee non sono riusciti a soddisfare le aspettative della casa automobilistica, la Compass ha raccolto un volume decente nella sua fase iniziale. Con l’arrivo di Tata Harrier e MG Hector, la concorrenza si è fatta feroce e anche la Compass ha iniziato a perdere terreno.

Con l’obiettivo di rafforzare il proprio mercato, l’azienda americana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha in programma di lanciare tre nuovi SUV nel mercato indiano. La casa automobilistica entrerà nei segmenti SUV subcompatto, SUV di medie dimensioni e SUV premium a 7 posti. Oltre a questo, il prossimo anno Jeep darà un aggiornamento di metà carriera al SUV Compass.

Il SUV Jeep a 7 posti (nome in codice – Jeep Low-D) sarà il primo a raggiungere le coste indiane. Il modello utilizzerà la piattaforma monoscocca di Compass, ma sarà più lungo e avrà una terza fila di sedili aggiuntiva. Anche il suo passo sarà aumentato per bilanciare la lunghezza extra.

Se dobbiamo credere alle ultime voci trapelate, il nuovo SUV Jeep a 7 posti sarà offerto con il familiare motore diesel 2.0L di FCA che viene utilizzato anche nella Jeep Compass. Tuttavia, la casa automobilistica potrebbe calibrare il motore con più cavalli. La Jeep Low-D affronterà auto come Toyota Fortuner, Ford Endeavour e l’imminente MG Gloster.

Jeep Renegade di prossima generazione arriverà anche in India nel 2022. La produzione in loco aiuterà la casa automobilistica a ottenere prezzi competitivi potendo così sfidare ad armi pari Hyundai Creta e Kia Seltos. In India, è probabile che la Renegade venga offerta con un turbo benzina da 1,4 litri e un motore diesel da 2,0 litri.

Jeep India mira inoltre ad entrare nel segmento dei SUV ultracompatti altamente competitivi con un modello completamente nuovo (nome in codice – Jeep 526) nel 2022. È probabile che si baserà sulla Fiat Panda di nuova generazione e sulla piattaforma 500. Il piccolo SUV di Jeep potrebbe disporre di un motore a benzina turbo da 1,3 litri da 130 CV e 150 CV. Potrebbe anche essere offerto un propulsore diesel. Si attendono ulteriori conferme su questi 3 modelli già nei prossimi mesi.

