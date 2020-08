Jeep e Fiat sono tra i migliori nel servizio clienti in Brasile

Jeep e Fiat sono nella classifica delle Best Companies in Customer Satisfaction 2020 dell’Istituto MESC, specializzato in ricerche di mercato, formazione e certificazioni relative al servizio e alla soddisfazione del cliente. Jeep è stata inserita tra i 100 marchi automobilistici più quotati e tra i migliori 27 su un totale di 6.500 aziende in 46 settori. L’istituto certifica solo i marchi che raggiungono medie superiori al 70 per cento.

Jeep e Fiat tra le migliori case automobilistiche in Brasile anche per i servizi ai clienti

L’edizione 2020 dello studio ha ascoltato le opinioni di oltre 500 mila clienti da tutto il Brasile tra marzo 2019 e marzo 2020, che hanno risposto a un questionario per valutare aspetti quali adattabilità, infrastruttura, ambiente, cordialità, problem solving, etica e opportunità di miglioramento.

Jeep e Fiat sono risultate tra le case automobilistiche migliori in Brasile anche per il post vendita. Si tratta ovviamente di una notizia che fa molto piacere ai dirigenti di FCA in Brasile paese in cui anche le vendite di auto sorridono al gruppo italo americano. Modelli quali Fiat Strada, Argo Toro, Jeep Compass e Renegade da tempo risultano essere tra i più venduti nell’importante mercato latino americano.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo, Jeep e Fiat potrebbero annunciare presto i nuovi motori GSE