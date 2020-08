Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris torna a correre in tutto il mondo

Ritornano sulle piste di tutto il mondo le Alfa Romeo Giulietta TCR e Giulietta Veloce TCR di Romeo Ferraris. La stagione del TCR Japan è ripresa lo scorso 26 luglio a Sugo. Il fine settimana è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche davvero difficili, con la nebbia che ha costretto la cancellazione delle due sessioni di qualifica e di Gara 2. Pertanto la griglia di partenza di Gara 1 è stata stabilita per mezzo di un sorteggio. Mineki Okura è così partito dalla prima posizione al debutto al volante dell’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris by M-Prototyping Team Stile Corse.

Riparte la stagione per Alfa Romeo Giulietta TCR e Giulietta Veloce TCR

Dalla fila 2 hanno iniziato la loro gara le due Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris della vecchia generazione, con Mototino terzo davanti al compagno di squadra Junichi Umemoto. Mototino è arrivato 7 °, davanti a Okura e Umemoto, con le tre vetture in zona punti. Si sono già svolti due round dell’IMSA Michelin Pilot Challenge. A Sebring, l’Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris iscritta da KMW Motorsport con TMR Engineering con Roy Block e Tim Lewis ha chiuso in sesta posizione la gara di 2 ore.

Per il momento non si corre in Australia

Le cose sono andate meglio a Road America, dove i due hanno conquistato la quarta posizione, dopo un grande sorpasso finale di Lewis. Per il resto, i primi due round del TCR Australia, in programma nei primi due weekend di settembre, rispettivamente a Sidney Motorsport Park e Sandown, sono stati cancellati a seguito delle nuove restrizioni decise dalle autorità per il coronavirus. Nelle prossime settimane verrà redatto un nuovo calendario. Il secondo round del TCR Denmark è confermato come in programma il 5-6 settembre al Jyllandsringen.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Romeo Ferraris potrebbe lasciare il WTCR nel 2020 per concentrarsi sull’E-TCR

