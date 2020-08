Fiat piazza 3 veicoli nella top ten delle auto più vendute in Brasile nella prima metà di agosto

Nella prima metà di agosto Fiat ha piazzato ben 3 modelli nella top ten delle auto più vendute in Brasile. Da poche ore sono stati resi noti i dati ufficiali di vendita dell’importante mercato sudamericano nei primi 15 giorni del mese di agosto 2020. La vettura in assoluto più venduta in questo periodo in Brasile risulta essere Chevrolet Onix con 4.669. Al secondo posto si piazza Hyundai HB20 con 4.160. A seguire troviamo la Volkswagen Gol che con 3.809 auto vendute chiude il podio.

Fiat: Strada, Argo e Toro nella top ten delle auto più vendute in Brasile nei primi 15 giorni di agosto

Per trovare la prima auto di Fiat ci dobbiamo spingere fino al quarto posto in cui si colloca il pick up Fiat Strada con 3.471 unità immatricolate nei primi 15 giorni di agosto. Le altre due auto della principale casa automobilistica italiana nella top ten delle auto più vendute in Brasile sono Fiat Argo con 3.009 auto immatricolate al sesto posto e al decimo posto l’altro pick up Fiat Toro con 2.104 unità. Da segnalare la presenza nella top ten di un altro veicolo di FCA ovvero il SUV Jeep Compass nono con 2.327 unità.

