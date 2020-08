Auto elettrica: 5 sconti

Il Governo ha approvato il decreto Agosto prevedendo un significativo cambiamento degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, appena entrati in vigore, nonché ulteriori misure per il settore automotive. Si spinge molto sulle elettriche. Ma ora quanti incentivi ho a disposizione?

Auto elettrica: cinquina di bonus

Dipende dalla Casa, dal modello e dall’ente locale. Comunque, in linea di massima i possibili incentivi sono 5.

Ecobonus statale (più alto con la rottamazione di un’auto vecchia). C’è subito lo sconto, alla fonte. Il bonus locale della Regione. È un rimborso: prima compri e paghi tutto, poi ti viene restituito una parte La riduzione del Comune. Per esempio, quello di Milano rimborsa chi compra un’elettrica. Lo sconto del produttore e delle concessionarie. O magari il finanziamento molto conveniente. La colonnina privata, la wallbox, che può essere regalata dalla Casa. O venduta nel finanziamento.

Macchina a batteria: un esempio di sconto e finanziamento

Per intendersi, un’auto elettrica da 20.000 euro, ha 5 vantaggi.

10.000 di ecobonus statale. 500 di ecoincentivo regionale. 500 di rimborso del Comune. Un finanziamento di 5 anni a tasso agevolato della Casa. La wallbox in regalo o nel finanziamento.

Legge di conversione decreto Agosto

Va comunque tenuto presente che il decreto Agosto dev’essere convertito in legge dal Parlamento. Può darsi che arrivino altre novità: magari una dote superiore per le auto a benzina e diesel.