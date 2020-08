La nuova Fiat Strada inizia la sua carriera internazionale

La carriera internazionale della nuova generazione di Fiat Strada è già iniziata nonostante tutti i problemi legati al coronavirus in Brasile. Ne è prova il recente annuncio dell’arrivo del pickup in Argentina, dove nei prossimi giorni inizieranno le vendite, proponendo versioni e allestimenti leggermente diversi da quelli proposti in Brasile.

La gamma comprenderà anche le versioni Endurance, Freedom e Volcano, ma solo la prima avrà una semplice opzione di cabina (in Brasile, Freedom è disponibile anche in questa configurazione). Inoltre, il motore 1.3 FireFly da 99 CV sarà limitato alla variante Volcano, con gli altri equipaggiati con il noto 1.4 Fire Evo da 85 CV (qui, il 1.3 equipaggia anche Freedom). In comune, tutti saranno alimentati a benzina (non ci saranno versioni flex) e collegati al cambio manuale a 5 marce.

In questa sua nuova generazione, Fiat Strada promette di raggiungere nuovi mercati latinoamericani e di investire fortemente in attributi come attrezzature extra, una carrozzeria a quattro porte e spazio interno per un massimo di 5 occupanti. Inoltre sarà venduto in alcuni paesi con il marchio RAM, nell’ambito della stessa strategia adottata dalla scorsa generazione. Questa versione, tra l’altro, è già in sviluppo, ma non vi è ancora una data specifica per il rilascio.

