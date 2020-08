Ferrari 275 GTB Long Nose del 1966 è l’auto più costosa venduta online

Poco fa è stato stabilito un nuovo record per l’auto più costosa venduta online. Si tratta ancora una volta di una Ferrari. Solo un paio di mesi fa è stata venduta attraverso un’asta online una Ferrari Enzo del 2003 che ha stabilito il record, guadagnando 2,64 milioni di dollari.

Nelle scorse ore, invece, una splendida Ferrari 275 GTB Long Nose (naso lungo) del 1966, non restaurata e in condizioni davvero perfette, ha rubato la corona alla supercar. Offerta durante l’asta Geared Online di Gooding & Company, la 275 GTB è stata venduta per 3,08 milioni di dollari (2,6 milioni di euro), entrando nella stima originale fatta dalla famosa casa d’aste tra 2,75 e 3,25 milioni di dollari.

Ferrari 275 GTB Long Nose: un esemplare del 1966 venduto a oltre 3 milioni di dollari

Gooding & Company ha descritto questa Ferrari come un’auto molto speciale e fornita con tutte le parti originali, compresa la vernice bianca e gli interni in pelle beige. Il veicolo non è stato mai offerto precedentemente in un’asta pubblica. Secondo quanto riportato nella descrizione, la Ferrari 275 GTB “naso lungo” del ‘66 è stata venduta come nuova a un proprietario italiano, dove è rimasta fino al 1969.

Successivamente l’auto è passata a un concessionario statunitense e ha cambiato vari proprietari fino al 1995, anno in cui è stata accolta nella collezione di un anonimo collezionista del Nuovo Messico. Durante questo periodo, la 275 GTB ha percorso circa 81.000 km.

Forse la parte più interessante di questa vettura è che è una delle sole 40 unità ad essere equipaggiate in fabbrica con un tubo che univa saldamente il motore e il cambio su cui passava l’albero di trasmissione. Oltre a questo, l’auto dispone di un tappo del serbatoio esterno da competizione molto raro.

David Gooding, presidente e fondatore di Gooding & Company, ha dichiarato che la loro prima vendita esclusivamente online è stata un grande successo sia per i loro clienti che per l’azienda. Nonostante i tempi così incerti, la domanda di auto di qualità non è affatto diminuita, ha spiegato Gooding. Oltre alla Ferrari 275 GTB Long Nose, la casa d’aste ha venduto una Enzo del 2003 per 2,35 milioni, una F50 del 1995 per 2,13 milioni e una F40 del 1992 per 1,62 milioni.