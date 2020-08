Auto salvezza anti-Covid: test drive-in

Auto salvezza anti-Covid: si fanno i tamponi drive in. In tutta Italia. Bravissima in particolare la direzione aziendale della Asl di Rieti. Annuncia l’ultimazione dei lavori di una nuova postazione drive-in. Sostituirà la precedente, realizzata all’interno del perimetro della sede aziendale, in via del Terminillo, 42. Il nuovo drive-in, che entrerà in funzione dalla prossima settimana, è stato realizzato su un’area di 45 metri quadrati. È costituito da 3 monoblocchi, per un totale di 6 locali.

Auto salvezza anti-Covid

A Rieti, ci sono ambienti che ospiteranno gli operatori sanitari del servizio di Igiene pubblica. Per l’espletamento dell’attività di prevenzione territoriale: ufficio accettazione, sala filtro per vestizione e svestizione, spogliatoio, deposito e servizi igienici.

Gli esami non vengono eseguiti su base volontaria o a richiesta. Restano valide le stesse regole già presenti: sono gli operatori a valutare ogni caso. E a invitare le persone a effettuare lo spostamento per eseguire il tampone. Si tratta di una metodologia avviata su specifica indicazione della Regione Lazio: consente di rendere più efficiente il servizio. E velocizzare le operazioni e sottoporsi al test rimanendo comodamente seduti all’interno della propria vettura.

Macchina preziosa contro il coronavirus

In generale, l’auto si conferma preziosa contro il coronavirus: protegge. Dà distanziamento interindividuale. Poi è pulita: si sa chi entra e chi esce dalla macchina. Niente a che vedere coi pericolosissimi mezzi pubblici: qui le goccioline di saliva sguazzano, grazie anche al caldo afoso e alla possibile eventuale sporcizia diffusa degli ambienti.

Bene anche il Lazio. Qui, sono attivi tutti i drive-in per eseguire i test su chi rientra dalla Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Lo comunica l’Unità di crisi Covid-19 della Regione, spiegando che chi torna da questi Paesi deve comunicarlo al numero verde 800.118.800. O attraverso la app Lazio Doctor Covid. Bisogna recarsi al drive-in con tessera sanitaria e documento di viaggio. Se va con ricetta del medico, velocizza le operazioni di tracciamento.