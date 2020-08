Jeep Grand Wagoneer del 1989 ha ottenuto il prestante motore Hellcat

La nota casa d’aste Mecum Auctions si sta preparando a proporre all’asta un particolare Jeep Grand Wagoneer del 1989 restaurato. Questo fuoristrada con la potenza di una supercar dovrebbe essere venduto il 29 agosto.

Purtroppo, i dettagli sul modello sono pochi e non sappiamo come il prestante motore Hellcat sia finito sotto il grande cofano del Grand Wagoneer. Le immagini fornite da Mecum Auctions suggeriscono che lo scambio del propulsore è stato eseguito da un professionista o da un meccanico in quanto il vano motore risulta abbastanza pulito.

Jeep Grand Wagoneer: un esemplare atteso all’asta è equipaggiato dall’Hemi V8 6.2 di Dodge

Il V8 sovralimentato da 6.2 litri di Dodge si è adattato perfettamente tra i paraurti del fuoristrada ed è in grado di sviluppare ben 717 CV di potenza, lo stesso valore proposto dalle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat. A parte le modifiche presenti sotto al cofano, questo Jeep Grand Wagoneer sembra essere uscito dalla fabbrica di produzione un paio di anni fa in quanto si presenta in condizioni davvero ottime.

Esternamente, il veicolo è rifinito nella colorazione Bright Red e dispone di cerchi da 15″ avvolti da pneumatici con fascia bianca. Internamente, invece, abbiamo un rivestimento in marrone chiaro. Se non fosse stato installato un motore Hellcat, questo Grand Wagoneer sarebbe stato equipaggiato da un V8 da 5.9 litri progettato da AMC, in grado di produrre 146 CV e 380 nm di coppia massima.

Al debutto ufficiale, questo modello era considerato un SUV di lusso ed è stato sostituito dall’originale Grand Cherokee. Sfortunatamente, Mecum Auctions non ha fornito alcuna stima di vendita ma possiamo aspettarci cifre comprese tra 25.000 e 40.000 dollari.

Se si è alla ricerca di qualcosa di più moderno sempre con motore Hemi al posto di questo Jeep Grand Wagoneer del 1989, allora è possibile optare per la Grand Cherokee Trackhawk o il Durango SRT Hellcat recentemente annunciato.